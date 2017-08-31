فيديو.. أوغندا تحرز الهدف الأول في مرمى الفراعنة

أحرزت أوغندا هدفها الأول في مرمى المنتخب المصري، في اللقاء الذي يجمعهما، على استاد نيلسون مانديلا، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأحرز اللاعب “إيمانويل أوكوى”، في الدقيقة 52 عن طريق ماروغة داخل ضربة جزاء المنتخب المصري، وسط دفاع كثيف منهم، وقام بتسديد الكرة في مرمى عصام الحضري، والذي عجز عن صد الكرة.

وبدأ المنتخب المصري تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”.

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الأوغندي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثن المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.