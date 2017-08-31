الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي أمام أوغندا.. وهدف ملغي لصلاح

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الثالة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

الحكم يلغي هدفا لصلاح بداعي التسلل

وشهدت الدقيقة الت 14 أول محاولة من أصحاب الأرضن في ظل الاندفاع الهجومي منهم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور, كما أن الحضري حارس مرمى منتخب مصر تعرض لإصابة، لكنه استكمل المباراة.

ومع الوصول للدقيقة 30 لم يتمكن المنتخب المصري من تهديد نظيره الأوغندي، لتأتي بعدها فرصة هدف لاوغندا مع حلول الدقيقة 33وانقاذ من الحضري بعد عرضية من جهة اليسار ويقابلها اوكوي بستديدة علي الطاير داخل المنطقة وتصدي من الحضري على مرتين.

وحاول الفراعنة الدخول للمباراة في الدقيقة 35، لصنع بعض الفرص عن طريق التوغل في منطقة جزاء أوغندا، لكنها لم تسفر عن اى خطورة حقيقةز

والغى حكم المباراة هدفا لمحمد صلاح في الدقيقة 37بداعي التسلل بعد عرضية صلاح وتصل لتريزيجيه ويمررها عرضية ويقابلها كهربا ويسددها وتهز شباك اوغندا ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل.

وبعد فرصة صلاح زادت خطورة المنتخب المصري على مرمى نظيره الأوغندي، وحاولوا الضغط أكثر لتسجيل هدف التقدم.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ليكتفي كل فريق بالخروج متعادلا بدون أهداف.