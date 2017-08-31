فيديو.. أحمد حجازي يتسبب في إصابة عصام الحضري أمام أوغندا

تعرض حارس مرمى الفراعنة والمنضم حديثا إلى التعاون السعودي عصام الحضري ، للإصابة، في مباراة مصر وأوغندا، والتي تقام الآن ضمن تصفيات كأس العالم روسيا 2018، بسبب مدافع المنتخب المصري ” أحمد حجازي”، والذي دخل في تصادم مع الحضري، أدى إلى سقوطه على الأرض.

واستدعى حكم المباراة، الفريق الطبي للكشف على عصام الحضري، وتوقف اللعب لمدة ثلاثة دقائق واستأنف بعدها اللعب.

بدأ المنتخب المصري تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”.

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الأوغندي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثن المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.