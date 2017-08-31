وائل جمعة ينتقد طريقة لعب كوبر أمام أوغندا

ابدى وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والأهلي الأسبق، رفضه لبعض الاختيارات للجهاز الفني للفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني.

جمعة ينتقد كوبر بسبب مركز المهاجم

وقال جمعة، عبر تصريحات تلفزيونية على شاشة bein Sports،:“المنتخب ليس لديه لاعب يقوم بدور المهاجم على أكمل وجه مثلما كان عماد متعب”.

ويواجه منتخب مصر لمواجهة نظيره الأوغندي في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة للتفصيات المؤهلة لمونديال روسيا.

واعتمد كوبر في خطته امام اوغندا عللى الدفع بمحمود كهربا كمهاجم وحيد.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن التشكيل الذي دفع به كوبر هو نفس التكشيل الذي خاض به مباراة تونس، مشيرا إلى أنها كانت أسوأ مواجهة خاضها المنتخب الوطني”.

واعرب الصخرة، عن امنيته بأن يكون محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حالتهن وجاهز للمواجهة، مطالبا كوبر بعدم اعطائه واجبات دفاعية ليركز في الشق الهجومي.

وأكد ان دفاع أوغندا لن يكون مستحيلا أمام صلاح، مشيرا إلى أن كل فرصة ستأتي يجب استغلالها.