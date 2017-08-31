فيديو.. تدخل عنيف من لاعب أوغندا ضد محمد صلاح

تعرض لاعب منتخب مصر والمحترف محمد صلاح ، لتدخل عنيف من لاعب أوغندا ، في المباراة التي تقام بين مصر وأوغندا، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وحصل اللاعب الأوغندي “حسن مواندا” لبطاقة صفراء بعدها، بسبب تدخله بعنف مع محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وبدأ المنتخب المصري تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”.

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الأوغندي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثن المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.