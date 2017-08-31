رسميًا..اليابان تتأهل لمونديال روسيا بعد تخطي أستراليا

صعد منتخب اليابان رسميا إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على ضيفه الأسترالي 2/ صفر الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الياباني يخطف بطاقة المونديال

وخطف المنتخب الياباني بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي قبل جولة واحدة من النهاية بعدما تصدر المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 20 نقطة.

وجاء الهدف الأول لليابان عن طريق أسانو تاكومو دور البطولة في الفريق الياباني حيث سجل هدف التقدم في الدقيقة 41 قبل ان يصنع الهدف الثاني لزميله يوسوكي إديجوتشي في الدقيقة 83.

وبعد تأهل اليابان رسميا للمونديال تتنافس استراليا والسعودية على خطف البطاقة التأهل الثانية للمجموعة حيث يقتسمان المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الرابع فيما تأتي العراق في المركز الخامس برصيد خمس نقاط وأخيرا تايلاند في المركز الأخير بنقطتين.

وبدوره بات منتخب الساموراي رابع المتأهلين إلى المونديال بعد البرازيل عن قارة أمريكا الجنوبية وإيران التي تصدرت المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، بجانب روسيا التي تشارك في كأس العالم باعتبارها البلد المضيف.