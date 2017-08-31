زميل النني ينتقل إلى ليفربول لمزاحمة صلاح في مركزه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي،الحصول على خدمات أليكس تشامبرلين، لاعب أرسنال، قبل غلق بابا الانتقالات الصيفية الجارية هذا الموسم.

ليفربول يعلن التعاقد مع تشامبرلين

وأتمت إدارة نادي ليفربول صفقة ضم أليكس تشامبرلين، لاعب أرسنال، قبل غلق بابا الانتقالات الصيفية الجارية هذا الموسم.

وفي وقت سابق أوضحت تقارير صحفية إنجليزية ، قرب رحيل تشامبرلين إلى تشيلسي، إلا أن تشامبرلين حسم قراره بالرحيل إلى قلعة الآنفليد، لمدة 5 مواسم، رافضًا الانضمام إلى البلوز.

وفي نفس السياق أعلن نادي أرسنال رحيل اللاعب صاحب الـ24، إلى ليفربول، لمدة 5 مواسم.

واكد النادي اللندني أن إدارة الجانرز حاولت تجديد عقد اللاعب مقابل 180 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، إلا أن تشامبرلين رفض العرض.

يذكر أن تشامبرلين زامل محمد النني، في أرسنال لينتقل لمزاملة مصري اخر وهو محمد صلاح في قلعة الأنفيلد.