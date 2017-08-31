كوبر يُعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوغندا

أعلن الأرجنتيني هيكتوركوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل النهائي لمواجهة أوغندا.

كوبر يدفع بكهربا في خط الهجوم

ويحل المنتخب المصري، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي في العاصمة كامبالا، عصر اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات الفريقية لكأس العالم 2018 بروسيا.

واختار كوبر تشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”

وعلى الجانب الآخر ختار باسينان مدرب المنتخب الأوغندي تشكيل مكون من:

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، أما أوغندا فتحتل المرتبة الثانية وفي جعبتها 4 نقاط.

وقبل اللقاء شهدت محيط ملعب مباراة مصر ونظيره الوغندي، عزوف الجماهير الأوغندية عن حضور اللقاء المرتقب، وذلك قبل بدايته بساعتين ونصف فقط.

وعزفت الجماهير الأوغندية عن شراء تذاكر المباراة بسبب زيادة الأسعار بنسبة وصلت ل٤٠% تقريبا عن الاسعار المعتادة.

وظهر ملعب مباراة مصر وأوغندا بشكل شبه خالين وذلك قبل اقل من 3 ساعات على انطاق المباراة.

وتعرض المنتخب الوطني لأزمة كبيرة، قبل مواجهة نظيره الأوغندي بساعات, في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويحل المنتخب المصري، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي في العاصمة كامبالا، عصر اليوم الخميس.

وتعرض ملعب مباراة مصر وأوغندا لهطول أمطار غزيرة قبل انطلاق المباراة.

الأمور كانت تسير بشكل جيد قبل أن تهطل الأمطار بشكل تدريجي على ملعب اللقاء، لتتوقف لدقائق، لتعاود هجومها بشراسة.

أمطار زادت من سوء أرضية الملعب، وبات لعب منتخب مصر للمباراة بشكل سهل أمرا مستحيلا.