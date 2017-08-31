التشكيل- مدرب أوغندا يدفع بالقوة الضاربة لمواجهة الفراعنة

أعلن موسيس باسينا، المدير الفني لمنتخب اوغندا تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر المرتقبة.

مصر في مواجهة أوغندا بتصفيات المونديال

ويحل المنتخب المصري، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي في العاصمة كامبالا، عصر اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات الفريقية لكأس العالم 2018 بروسيا.

واختار باسينا تشكيل مكون من:

حراسة المرمى:دينيس ماسيند أونيانجو.

فى خط الدفاع، موشيد جوكو، جودنفري والسيمبي وإسحاق أسيندي ونيكولاس وادادا.

خط الوسط: حسن واسواو ،خالد أوتشو، أوشايا.

خط الهجوم: وأكواي، فاروق ميا، نيسيمباي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، أما أوغندا فتحتل المرتبة الثانية وفي جعبتها 4 نقاط.

وقبل اللقاء شهدت محيط ملعب مباراة مصر ونظيره الوغندي، عزوف الجماهير الأوغندية عن حضور اللقاء المرتقب، وذلك قبل بدايته بساعتين ونصف فقط.

وعزفت الجماهير الأوغندية عن شراء تذاكر المباراة بسبب زيادة الأسعار بنسبة وصلت ل٤٠% تقريبا عن الاسعار المعتادة.

وظهر ملعب مباراة مصر وأوغندا بشكل شبه خالين وذلك قبل اقل من 3 ساعات على انطاق المباراة.