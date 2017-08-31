عزوف الجماهير الأوغندية عن حضور مباراة الفراعنة

شهدت محيط ملعب مباراة مصر ونظيره الوغندي، عزوف الجماهير الأوغندية عن حضور اللقاء المرتقب، وذلك قبل بدايته بساعتين ونصف فقط.

الجماهير الأوغندية غاضبة من اسعار تذاكر المباراة

وعزفت الجماهير الأوغندية عن شراء تذاكر المباراة بسبب زيادة الأسعار بنسبة وصلت ل٤٠% تقريبا عن الاسعار المعتادة.

وظهر ملعب مباراة مصر وأوغندا بشكل شبه خالين وذلك قبل اقل من 3 ساعات على انطاق المباراة.

وتعرض المنتخب الوطني لأزمة كبيرة، قبل مواجهة نظيره الأوغندي بساعات, في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويحل المنتخب المصري، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي في العاصمة كامبالا، عصر اليوم الخميس.

وتعرض ملعب مباراة مصر وأوغندا لهطول أمطار غزيرة قبل انطلاق المباراة.

الأمور كانت تسير بشكل جيد قبل أن تهطل الأمطار بشكل تدريجي على ملعب اللقاء، لتتوقف لدقائق، لتعاود هجومها بشراسة.

الأمطار زادت من سوء أرضية الملعب، وبات لعب منتخب مصر للمباراة بشكل سهل أمرا مستحيلا.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، أما أوغندا فتحتل المرتبة الثانية وفي جعبتها 4 نقاط.