المنتخب في ورطة قبل مواجهة أوغندا

تعرض المنتخب الوطني لأزمة كبيرة، قبل مواجهة نظيره الأوغندي بساعات، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أمطار غزيرة قبل مواجهة مصر أوغندا

ويحل المنتخب المصري، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي في العاصمة كامبالا، عصر اليوم الخميس.

وتعرض ملعب مباراة مصر وأوغندا لهطول أمطار غزيرة قبل انطلاق المباراة.

الأمور كانت تسير بشكل جيد قبل أن تهطل الأمطار بشكل تدريجي على ملعب اللقاء، لتتوقف لدقائق، لتعاود هجومها بشراسة.

أمطار زادت من سوء أرضية الملعب، وبات لعب منتخب مصر للمباراة بشكل سهل أمرا مستحيلا.

يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرًا فنيًا ظهر اليوم الخميس، لوضع الرتوش الأخيرة على ملامح الخطة والتشكيل الرسمي قبل مواجهة أوغندا في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، أما أوغندا فتحتل المرتبة الثانية وفي جعبتها 4 نقاط.

ويحاول الفراعنة العودة بالثلاث نقاط من كامبالا، قبل لقاء الجولة الرابعة بعد أيام في برج العرب.