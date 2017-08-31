إغلاق الميركاتو في مانشستر يونايتد بأوامر مورينيو

أعلن نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، إغلاق ملف الصفقات بالنسبة للفريق، بعدما قرر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عدم استقدام لاعبين أخرين للفريق.

مورينيو لن يضم صفقات جديدة لليونايتد

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مورينيو لن يتعاقد مع صفقات جديدة رغم رغبته في ضم جناح.

وعقد مانشستر يوناتيد عدد من الصفقات خلال الفترة الأخيرة مكنته من الظهور بشكل جيد في بداية مسابقة الدوري الإنجليزي.

و تعاقد مانشستر يونايتد، مع البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي، والسويدي فيكتور ليندلوف من بنفيكا البرتغالي، والصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي، بالإضافة إلى التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش.

كما تمسك البرتغالي مورينيو ببقاء بيريرا صاحب الـ 12 عاما مع الفريق، في ظل رغبة فالنسيا الإسباني في ضمه، لكن مورينيو يراه خياراً مناسبا مع الشياطين الحمر.

ويعول مورينيو الكثير على اللاعب الشاب، في ظل امتلاكه قدرات فنية عالية في العديد من المراكز.

ويستطيع بيريرا اللعب في أكثر من مركز، كما أنه صغير السن ويمكن تطويره ، كل هذ صفات دفعت مورينو للتمسك ببقائه مع الشياطين الحمر.

ويسعى مورينيو لاستخدام بيريرا كلاعب حر في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.