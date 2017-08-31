الميركاتو.. محرز يغادر معسكر الجزائر للانضمام لفريقه الجديد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موافقته على مغادرة رياض محرز معسكر المنتخب من أجل إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد.

محرز يغادر فريق ليستر

وعلى الرغم من الموسم المميز لمحرز مع ليستر إلا أنه ابدى رغبة بعدم القدرة على الاستمرار والتفكير في الانتقال لاي فريق.

وارتبط اسم محرز خلال الشهور الماضية بعدد من الأندية رأسها أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وحتى الآن لم يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة مع اقتراب غلق الباب للانتقالات الصيفية.

وفي بيانه لم يشر الاتحاد الجزائري إلى اسم الفريق الذي سينضم له محرز، مكتفيا بذكر معلومة أن “اللاعب غادر المعسكر”.

ونجح صاحب الـ 26 عام في التتويج مع ليستر بلقب الدوري الانجليزي والحصول ايضا على افضل لاعب في المسابقة الأقوى في العالم.

وخلال هذا الموسم لم يقدم محرز العرض المنتظر منه كما حدث في الموسم الماضي، لكنه ظل اسمه دائم التردد داخل الأندية الكبرى.

ويسير محرز بخطوات ثابته مع منتخب بلاده الجزائر حتى بات واحد من الأعمدة الرئيسية في منتخب الخضر.