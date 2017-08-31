“شيتوس” يحيي ذكرى عبد الوهاب: “لسه فاكر كل لحظة”

حرص وائل رياض، لاعب الأهلي الأسبق، على إحياء الذكرىالحادية عشر لوفاة زميله محمد عبد الوهاب، التي تحل اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس.

ونشر شيتوس، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، علق عليها قائلًا، “في يوم عرفة و في الوقت اللي كلنا بنستعد فيه لعيد الأضحي المبارك تيجي ذكري وفاة واحد من أفضل اللاعبين خلقاً ولعباً فقيد الشباب محمد عبد الوهاب ، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة ١١ سنة علي رحيلك لسه فاكر كل لحظة”.

ولعب الثنائي سويًا داخل صفوف الأهلي، وتحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

وتحل اليوم الذكرى الحاديشة عشر على رحيل عبد الوهاب الذي وافته المنية يوم 31 أغسطس 2006، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمام زملاؤه، بعدما انتابته نوبة قلبية، كانت السبب في مفارقته للحياة داخل النادي الذي طالما عشقه.

يذكر أن محمد عبدالوهاب، كان من أكثر اللاعبين خلقًا، وقدم مستويات متميزة مع الفريق الأحمر، ووضعه على منصة البطولات المحلية والافريقية.