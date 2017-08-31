برنامج المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا.. تعرف على التفاصيل

يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرًا فنيًا ظهر اليوم الخميس، لوضع الرتوش الأخيرة على ملامح الخطة والتشكيل الرسمي قبل مواجهة أوغندا في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا.

ويلتقي المنتخب الوطني، مع نظيره الأوغندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الجيش في ستاد برج العرب بالاسكندرية يوم الخامس من سبتمبر المقبل.

تعرف على برنامج المنتخب الوطني قبل المباراة

ومن المقرر أن يتناول لاعبو المنتخب الوطني وجبة الغداء في الساعة الحادية عشر والنصف، يليها في الواحدة والربع ظهرًا الاجتماع الفني مع جهاز الفني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، على أن يتوجه لاعبو المنتخب إلى ستاد نيلسون مانديلا في الساعة الثانية، استعدادًا لخوض مباراته أمام أوغندا في الثالثة عصراً.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، أما أوغندا فتحتل المرتبة الثانية وفي جعبتها 4 نقاط.