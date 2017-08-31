هذا الثنائي خارج حسابات “كوبر” قبل مواجهة أوغندا

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفي للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، بشكل كبير على استبعاد الثنائي محمد فتحي، وحسام حسن، من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة أوغندا في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تواجد 23 لاعبًا في القائمة النهائية للمباراة، على أن يخوض 11 لاعبًا اللقاء، بينما يجلس 12 آخرين على مقاعد البدلاء.

كوبر يستقر على استبعاد فتحي وحسن

ومن المتوقع أن يستقر كوبر في النهائية على اسبتعاد محمد فتحي، وحسام حسن، من قائمة الفراعنة التي ستدخل مباراة اليوم.

واصطحب كوبر 25 لاعبًا إلى كمبالا، بعد استبعاد الرباعي أحمد الشيخ، وأيمن أشرف، ومحمد عواد، ومحمود عزت، من القائمة النهائية، بالإضافة إلى خروج مصطفى فتحي وعلي جبر من حسابات جهاز الفراعنة بعد الإصابة التي لحقت بالثنائي.

يذكر ان منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي اوغندا في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط.