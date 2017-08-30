بالصورة.. أبو تريكة يحيي ذكري وفاة محمد عبد الوهاب

حرص محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقاً، على إحياء الذكري الحادية عشر لوفاة محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي الراحل.

ونشر تريكة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة”تويتر”، صورة للراحل عبد الوهاب قائلًا: ” سيشتاقون إليك عندما يفشلون في إيجاد شخص مثلك.. رحمة الله عليك يا عبد الوهاب”.

وتوفي محمد عبد الوهاب، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، يوم 31 أغسطس عام 2006 ، إثر تعرضة لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته في مران الأهلي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتلقى لاعبي ومحبي اللاعب خبر وفاته ، بصدمة شديدة ودخلوا في نوبة بكاء شديدة وكان أبرزهم محمد أبو تريكة و وائل رياض شيتوس و حسام عاشور وحسام غالي و وليد صلاح الدين، وشارك في تشيع جثمانه إلي مثواه الأخير نحو 250 ألف شخص.

ولعب عبد الوهاب للنادي الأهلي، ونجح في التتويج معه بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية ، بالإضافة لانضمامه إلي المنتخب العسكري وساهم بشكل كبير في تتويج مصر بكأس العالم العسكرية عام 2005 ، بالإضافة للتتويجه مع المنتخب الأول بكأس الأمم الإفريقية 2006.