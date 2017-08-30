باسم مرسي عقب عرضه للبيع: لم أقصد شئ وتحت أمر النادي

علق باسم مرسي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بإيقافه وعرضه للبيع بالإضافة لتوقيع غرامة مالية عليه 300 ألف جنيه.

باسم مرسي يحطم زجاج ملعب بتروسبورت

حطم باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، زجاج غرفة خلع الملابس بملعب بتروسبورت، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الرائد السعودي ، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين فقط، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أول رد من باسم مرسي بعد إيقافه

أكد باسم مرسي، أنه لم يعترض على قرار مجلس إدارة النادي، مشيراً إلي انه لم يقصد أحد بتحطيم زجاج غرفة خلع الملابس، وإنما هو رد فعل غاضب بعد أهداره العديد من الفرص السهلة في المباراة.

وأضاف مرسي خلال تصريحات صحفية، ” أنا متواجد مع الفريق، وسأذهب إلي التمرين غداً ، وتحت أمر النادي في أي قرار يتخذه في حقي وأتقبل أي قرار”.

يذكر أن أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، قد أعلن عن إيقاف اللاعب و تغريمه 300 ألف جنيه، بالإضافة إلي عرضه للبيع.