قال القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك طارق يحيي، إنه يساند مجلس الإدارة في قراراته الصادرة بشان اللاعب باسم مرسي ، سواء كان بإيقاف اللاعب وعرضه للبيع، أو تغريمه 300 ألف جنيه.

تصريح هام من مدرب الزمالك بعد إيقاف باسم مرسي

وأوضح طارق يحيي، في تصريحات صحفية، أن قرار رحيل باسم نهائي ولا رجعة فيه، موضحاً ان اللاعب تجاوز في حق ناديه.

وأشار طارق يحيي، أنه لن يتدخل في وساطة لمنع اللاعب من الرحيل، مؤكدا على أنه يرفض وجود أي تجاوز في الفريق.

حقيقة اعتداء باسم مرسي على مدرب الزمالك

وعن حقيقة ما تردد عن تجاوز باسم في حقه، نفى طارق يحيي قيام اللاعب بذلك قائلاً :”لا يستطيع اللاعب ذلك ولا يجرؤ أن يقوم بذلك أبدًا”.

جدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أحمد مرتضى منصور، أعلن إيقاف مهاجم الفريق باسم مرسي، بالإضافة إلى تغريمه 300 ألف جنيه، وعرضه للبيع، بالإضافة إلى استبعاده من السفر مع الفريق لموجهة الفيصلي الأردني، ومطالبته برد مقدم العقد

وقام مهاجم الزمالك باسم، قام بكسر زجاج استاد بترسبورت، بعد انتهاء مباراة الزمالك والرائد السعودي، وذلك بعد شعور اللاعب بتراجع مستواه اللافت للنظر للجميع وخاصة مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني.