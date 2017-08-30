أعلن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أحمد مرتضى منصور، إيقاف مهاجم الفريق باسم مرسي ، بالإضافة إلى تغريمه 300 ألف جنيه، وعرضه للبيع.

إيقاف باسم مرسي

وأوضح أحمد مرتضى منصور، أنه تقرر أيضاً استبعاده من السفر مع الفريق لموجهة الفيصلي الأردني، بالإضافة إلى مطالبته برد مقدم العقد، وذلك بعد الموقف الذي حدث من باسم، بعد انتهاء مباراة الرائد السعودي والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن مهاجم الزمالك، قام بكسر زجاج استاد بترسبورت، بعد انتهاء مباراة الزمالك والرائد السعودي، وذلك بعد شعور اللاعب بتراجع مستواه اللافت للنظر للجميع وخاصة مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني.

وكاد أن يسجل باسم مرسي هدفاً في اللقاء في الدقيقة 82، ولكن حكم المباراة احتسب الكرة تسلل.

أحرز أهداف الزمالك محمود علاء ومصطفى محمد في الشوط الأول، وسيسيه في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وحرص المدرب العام طارق يحيي على الدفع بالوجوه الجديدة في المباراة، لتأكد من مستواهم البدني، وذلك قبل بداية الموسم الكروي الجديد.