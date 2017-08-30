 صور.. ننشر جدول مباريات الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري “القسم الأول”، للموسم الجديد 2017/ 2018 ، شاملا المواعيد وملاعب المباريات وفترات التوقف.

جدول مباريات الدوري الممتاز

ورأت لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة المهندس عامر حسين، إرجاء إعلان مواعيد الأسابيع الأربعة الأخيرة لحين ايضاح مواقف الفرق المشاركة في المنافسة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص من حيث المواعيد.

مواعيد مباريات الدوري

وأوضحت المسابقة أن الدوري سيبدأ 8/9، بلقاء الداخلية وبتروجيت الساعة 5، على استاد كلية الشرطة، على أن يختتم الأسبوع الأول انبي وسموحة الساعة 7 مساء.

ينشر موقع “أخبار الأهلي”، جداول القسم الأول، بالإضافة إلى المواعيد وملاعب المباريات وفترات التوقف.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عقد اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري القسم الأول، وأسفر الاجتماع عن تسليم مشروع لائحة رابطة الأندية لجميع الأندية المشاركة في القسم الأول.

وتم تشكيل لجنة مكون من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي واللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة و فايز عريبي رئيس نادي طنطا ونهاد حجاج رئيس نادي الأسيوطي والمهندس أحمد مجاهد ممثلا عن اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام مقرراً للجنة، على أن تتولي اللجنة استلام ملاحظات الأندية على مشروع اللائحة وإعداد لائحة تعرض على أندية القسم الأول واتحاد الكرة لاعتمادها خلال عشرة أيام.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة بأغلبية الحضور على تسجيل أربعة لاعبين أجانب في قوائم الأندية.