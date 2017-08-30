رسمياً.. لاعب منتخب مصر ينتقل إلى فولفسبورج الألماني

أعلن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة عن انتقال اللاعب عمر مرموش مهاجم فريقه ومنتخب مصر الأولمبي إلى نادي فولفسبورج الألماني.

عمر مرموش ينتقل إلى فولفسبورج

وكان مرموش قد خضع لفترة معايشة في فولفسبورج خلال الفترة الماضية، قبل أن يدخل النادي الألماني في مفاوضات مع دجلة لضمه رسمياً.

ونجحت المفاوضات بين الفريقين، ليوقع مرموش على عقود انتقاله إلى الفريق الألماني ليصبح لاعباً بين صفوفه في الفترة المقبلة.

ولم يكشف ميدو عما إذا كان مرموش سيتواجد في صفوف الفريق الأول لفولفسبورج أو بين لاعبي الفريق الرديف للنادي الألماني.

ومن المرجح أن يتواجد مرموش في الفريق الثاني لفولفسبورج خلال الموسم الجاري، بعدما وقع على عقد يمتد لمدة أربعة مواسم.

وكان مرموش قد تواجد مع منتخب مصر للشباب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في زامبيا، ليلفت الأنظار إليه من الجانب الألماني.

الجدير بالذكر أن مرموش يبلغ من العمر 19 عاماً، وسبق له اللعب على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور في فريق ليرس البلجيكي من قبل.