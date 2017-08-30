ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية ، أن نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح ، توصل لاتفاق بضم لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي ” أليكس أوكلاند تشامبرلين”.

تشامبرلين في ليفربول

وأوضحت الشبكة، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، أن ليفربول توصل لاتفاق مبدئي بضم تشامبرلين لمدة 5 مواسم، في صفقة تقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن نادي تشيلسي قدم عرض لنادي الإرسنال بضم اللاعب، لكن تشامبرلين رفض العرض، مرحبا بضمه إلى نادي الريدز تحت قيادة مديره الفني يورجن كلوب.

محمد صلاح في مأزق

وانتقال تشامبرلين إلى ليفربول ،يهدد عرش الفرعون المصري محمد صلاح، والمنضم حديثاً إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة الريدز 34 مليون جنيه إسترليني، بسبب وجود تشامبرلين في نفس مركز صلاح.

يذكر أن ليفربول نجح في التعاقد مع لاعب لايبزيغ الألماني ” نابي كيتا” في صفقة قدرت بـ48 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى تعاقد مع اللاعب مدافع هال سيتي ” روبرتسون” في صفقة قدرت بـ9 ملايين يورو، بالإضافة إلى دومينيك سولانكي لاعب نادي تشيلسي والذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ3 ملايين جنيه إسترليني.