انتهت منذ قليل ، مباراة الأهلي والنصر ، بهدفين نظفيين، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، على ملعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلي والنصر

أحرز هدفي الأهلي ، أحمد ياسر ريان، في الدقيقة 51 ،62 من عمر الشوط الثاني، وجاء الهدف الأول عن طريق كرة رأسية بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب أحمد حمودي، والهدف الثاني من عرضية من اللاعب حسين السيد.

وحرص حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، مشاركة أكبر عدد من الفريق في المباراة اليوم، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر في أوغندا إستعدادا لمباراة الفراعنة غدا مع المنتخب الاوغندي في تصفيات كاس العالم روسيا 2018.

تشكيل مباراة الأهلي والنصر

وبدأ حسام البدري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوى

في خط الدفاع:باسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعمرو بركات وأحمد حمودي

في الهجوم: عماد متعب ومؤمن زكريا.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري العام، بمواجهة طلائع الجيش، يوم 10 سبتمبر المقبل ، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.