تعرض حارس الأهلي، محمد الشناوي، للإصابة أثناء مباراة الأهلي والنصر ، في اللقاء الودي الذي يجمعهما إستعدادا للموسم الكروي المقبل.

مباراة الأهلي والنصر

وغادر حارس الأهلي ملعب المباراة، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة، بعد محاولة منه لإنقاذ الكرة قبل لاعب النصر، مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

تشكيل مباراة الأهلي والنصر

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق، التنشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، والذي جاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوى

في خط الدفاع:باسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعمرو بركات وأحمد حمودي

في الهجوم: عماد متعب ومؤمن زكريا.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري العام، بمواجهة طلائع الجيش، يوم 10 سبتمبر المقبل ، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.