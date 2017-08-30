شهد محيط استاد نيلسون مانديلا، إجراءات أمنية مشددة، بعد تداول بعض الأنباء عن حضور الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، مباراة مصر وأوغندا ،والتي من المقرر لها أن تقام يوم الخميس 31 أغسطس، وذلك في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تشديدات أمنية في محيط مباراة مصر وأوغندا

ويأتي تفكير الرئيس الأوغندي، في حضور المباراة، هو مؤازرة الفريق الأوغندي، بالإضافة إلى حضور زوجته المباراة كونها وزيرة الشباب والرياضة في أوغندا، والتي من المعروف حضور مسئول الوزارة المباريات الرسمية للفريق.

ويسعى المنتخب الأوغندي، في حصد الثلاث نقاط، على حساب منتخب مصر، مستغلا عامل الأرض والجمهور، وبعد تداول أنباء حضور الرئيس للمباراة سيؤدي ذلك إلى عزيمة الفريق الأوغندي بالفوز باللقاء.

موقف المنتخبات قبل مباراة مصر وأوغندا

يدخل المنتخب المصري المباراة لديه 6 نقاط، يحتل بيهم المركز الأول في الجموعة، بينما المنتخب الأوغندي يمتلك 4 نقاط ، ويتواجد في المركز الثاني، فإذا فاز المنتخب المصري يقترب من الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018، بينما إذا فاز المنتخب الأوغندي فيمتلك 7 نقاط، ويضعف من آمال المنتخب المصري للصعود.

بينما يحل المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة المنتخب الكوتغولي بدون رصيد من النقاط.