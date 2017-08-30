قام مهاجم النادي الأهلي، عماد متعب ، بحركة غير لائقة لحكم مباراة الأهلي والنصر، في اللقاء الودي الذي يجمعهما، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي المقبل.

تشكيل مباراة الأهلي والنصر

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق، التنشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، والذي جاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوى

في خط الدفاع:باسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعمرو بركات وأحمد حمودي

في الهجوم: عماد متعب ومؤمن زكريا.

استعدادات الأهلي للموسم الكروي المقبل

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري العام، بمواجهة طلائع الجيش، يوم 10 سبتمبر المقبل ، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.