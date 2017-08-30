كوبر: سنهزم أوغندا.. ولدي حزن لسبب ما

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على قدرة الفراعنة في الفوز على أوغندا خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غداً الخميس.

كوبر: إصابة جبر وفتحي أحزنتني

وأشار كوبر في تصريحات تليفزيونية إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يثق في تحقيق الفوز على أوغندا من اجل إضافة ثلاث نقاط جديدة في طريق التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الاوغندي على أرضه ووسط جماهيره غداً الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال المدير الفني الأرجنتيني: ” لدينا معلومات عن نقاط القوة والضعف في أوغندا، وهو الحال نفسه بالنسبة لهم، لكننا واثقون من تحقيق الفوز ولدينا الخبرات للانتصار “.

وأكمل كوبر: ” تأخر انضمام المحترفين أقلقني ولكنني أثق في قدرتهم وحماسهم على تحقيق الفوز خلال المباراة وصناعة الفارق أمام أوغندا “.

وأردف: ” لدي حالة من الحزن بسبب إصابة الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي، الأول أصيب في المران والآخر جاء لنا من التعاون السعودي مجهداً ثم تعرض لإصابة “.

وأوضح: ” لدينا البدائل الأفضل والقادرة على تعويض غياب أي لاعب، كنت أتمنى ضم جميع اللاعبين في المعسكر ولكنني كنت مضطراً لاختيار عدد محدد “.

واختتم: ” جميع اللاعبين على قدر المسؤولية وبإمكانهم المشاركة من أجل تحقيق الفوز “.