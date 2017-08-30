يوم 31/ 8/2006 ، في الصباح الباكر، وأثناء مران الأهلي بإستاد مختار التتش، يسقط لاعب الأهلي ” محمد عبد الوهاب ، صاحب الـ22 عاماً، على الأرض ليعتقد الجميع أن سبب الوقوع إصابة عادية، ويمر الوقت وما زال عبد الوهاب يفترش الأرض دون أي حركة أو نفس، ليسرع الطبيب ” إيهاب علي ” بطلب سيارة إسعاف.

وفاة عبد الوهاب داخل مران الأهلي

وبعد ضحك وسعادة داخل المران، يتحول الأمر إلى حزن وقلق على لاعب الأهلي، وسرعان ما ينتقل لاعبي الأهلي إلى مستشفى مصر الدولي للاطمئنان على اللاعب ، ليصطدموا بخبر وفاة محمد عبد الوهاب، لتتحول جدران المستشفى بالبكاء الشديد، مع عدم تصديق خبر الوفاة، ليتسارع الجميع على المستشفى للتأكد من حقيقة الوفاة من عدمه.

نجوم الرياضة.. محمد عبد الوهاب أسطورة لن تتكرر

” مانويل جوزيه”، المدير الفني للأهلي وقتها، انتابه حالة من الحزن الشديد عقب وفاة “عبد الوهاب”، وقال: “لم أشعر في حياتي كلها بالصدمة لفراق إنسان كما شعرت بها في هذا اليوم، موضحا أنه يحتفظ في غرفته بصورة كبيرة لمحمد عبد الوهاب، مستكملا حديثه فقدت شيئا لن أعوضه أبدا”.

“سيد عبد الحفيظ”، كان وقتها لاعب في الأهلي، ووفاة محمد عبد الوهاب صدمة غير متوقعة، ودخل سيد عبد الحفيظ في حالة بكاء شديدة في جنازة محمد عبد الوهاب، حيث كان يسجل عبد الوهاب قبل وفاته بـ12 ساعة أغنية بمناسبة اعتزال سيد عبد الحفيظ.

“إيهاب علي”، طبيب الأهلي أول شخص وصل لمحمد عبد الوهاب، عقب سقوطه أرضاً في مران الأهلي، وأدلى بتصريح صادم للجميع وقال “منذ رأيت محمد عبد الوهاب أدركت أنه يحتضر”.

“طه إسماعيل” نجم الأهلي الأسبق، وفاة عبد الوهاب خسارة فادحة للكرة المصرية ، قائلا “محمد عبد الوهاب لاعب ملتزم”.

“حلمي طولان”، وفاة عبد الوهاب خسارة للأهلي والمنتخب المصري، وينتظره مستقبل أفضل، قائلاً ” أسطورة لن تتكرر”

” نادر السيد” حارس مرمى الأهلي وقتها، قال إن عبد الوهاب كان بصحة جيدة قبل مران الأهلي، وبعد بدء مران الأهلي وقع على الأرض مغشيا عليه، وتوقع أن عبد الوهاب لفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب.

“عماد متعب” مهاجم الأهلي، أوضح أن عبد الوهاب كان يعاني من أزمة نفسية قبل وفاته.

” إبراهيم سعيد”، أوضح أنه دخل في حالة انهيار شديدة هو وزوجته، مشيرا إلى أن محمد عبد الوهاب سقط أرضاً قبل ذلك في مباراة الأهلي والزمالك، وتم عمل فحوصات طبية لتثبت سلامة صحة محمد عبد الوهاب، قائلا ” محمد عبد الوهاب طيب وغلبان”.

“طارق السيد” لاعب نادي الزمالك، قال أنه لم يصدق نفسه بمجرد سماع خبر وفاة محمد عبد الوهاب، موضحاً أن عبد الوهاب كان زميله في المنتخب المصري، وكان يلعب في نفس مركزه فالمنافسة كانت شديدة لصالح المنتخب.

ولد محمد عبد الوهاب في محافظة الفيوم بقرية سنورس في الأول من أكتوبر عام 1983، وحقق مع النادي الأهلي العديد من الانتصالات سواء المحلية أو الأفريقية، حيث حصل مع النادي الأهلي بطولتين دوري “2004 -2005، 2005 – 2006″، كأس مصر “2005 – 2006″، دوري أبطال أفريقيا عام 2005، كأس السوبر الأفريقي عام 2006، وحقق مع المنتخب المصري العديد من الألقاب الأفريقية عام 2006، بالإضافة إلى تحقيق مع المنتخب العسكري كأس العالم العسكرية وحصوله على لقب هداف البطولة عام 2005.