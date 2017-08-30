“متعب” يقود هجوم الأهلي أمام النصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة الودية الأولي أمام النصر، وذلك خلال معسكره المغلق ، والمقام بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، ويستمر حتى 10 أيام.

وعاد عماد متعب ، مهاجم الفريق الأول، إلي قيادة الفريق الأحمر بعد غياب لفترة كبيرة.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق، التنشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، وجاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوى

في خط الدفاع:باسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبري رحيل

في خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وعمرو بركات وأحمد حمودي

في الهجوم: عماد متعب ومؤمن زكريا.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري العام، بمواجهة طلائع الجيش، يوم 10 سبتمبر المقبل ، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقبي الدوري الممتاز بدون تلقي أي هزيمة، بالإضافة إلي التتويج بكأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف.