أسفر الاجتماع الفني، لمباراة منتخب مصر مع نظيره الاوغندي، بحضور الحكم بوشعيب لمغيفري، والذي سيدير مباراة مصر وأوغندا ، عن ارتداء الفراعنة الزي الأبيض أمام أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.

الاجتماع الفني قبل مباراة مصر أوغندا

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الأوغندي، القميص الأحمر والشورت الأصفر، بينما يرتدي المنتخب الوطني الطقم الاحتياطي الأبيض.

المنتخب المصري يستعد لأوغندا بـ«ذبح عجل»

وكان مسئولو المنتخب الوطني لكرة القدم، قرروا ذبح عجلًا في كمبالا، قبل مواجهة المنتخب الأوغندي، في الثالثة عصر غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وبلغت قيمة العجل، 30 ألف جنيه مصري، ويستعد المنتخب الوطني لخوض مران اليوم على الملعب الرئيسي للمباراة “نيلسون مانديلا”، في الثالثة والنصف عصرًا، على أن يخضع اللاعبون لجلسة استشفاء في الساعة الخامسة والربع، بعدها يتناول اللاعبون وجبة العشاء.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المرتبة الثانية وفي جعبته 4 نقاط، يلي غانا برصيد نقطتين، ثم الكونغو بدون نقاط.

يذكر أن كوبر ضم 25 لاعبًا في قائمته النهائية بعد استبعاد الرباعي أحمد الشيخ وأيمن أشرف، ومحمد عواد، ومحمود عزت، بالإضافة إلى مصطفى فتحي بعد إصابته.