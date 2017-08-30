وصف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة الترجي المقبلة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أنها “مهمة للغاية”، على شاكلة مواجهات الأهلي مع كل الفرق التونسية.

وأضاف البدري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، سبق وواجهنا الترجي التونسي مرتين في دوري أبطال أفريقيا عامي 2010 و2012، لافتًا إلى أن المباراة المقبلة تذكرني بمواجهة 2010، التي تعرض خلالها الأهلي لظلم تحكيمي، وخرج من البطولة بهدف إينرامو الشهير الذي سجله بيده.

البدري: أتمنى تخطي المباراة بعدالة تحكيمية

وكشف البدري، عن رغبته في أن تحظى المباراة بعدالة تحكيمية،ولا يتكرر ما حدث مسبقًا، بالإضافة إلى أن يحصل كل فريق على حقه في المباراة، خاصة أنها ستكون مصيرية، وستحسم الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان الأهلي قد تأهل إلى ربه نهائي البطولة الافريقية كثاني المجموعة الرابعة رفقة الوداد “أول المجموعة”، ليضرب موعدًا مع الترجي في ربع النهائي، يوم 16 سبتمبر المقبل، على ملعب الجيش في برج العرب بالاسكندرية.