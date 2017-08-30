أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو، مازال في مرحلة التقييم، ولم تظهر جميع دقارته الفنية حتى الآن.

وأشار البدري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن أزارو لديه الكثير ليقدمه للنادي الأهلي، في الموسم الجديد على المستويين المحلي والأفريقي.

وأضاف، المدير الفني للفريق الأحمر، أزارو، يتمتع بقدرات هجومية كبيرة، سوف تظهر قدراته بشكل أكبر مع الفريق في المرحلة المقبلة.

البدري يعدد مزايا أزارو

وأوضح البدري، أن أزارو يتميز بالسرعة والقوة، بالإضافة إلى أنه يُجيد التحرك داخل منطقة الجزاء، خاصة وأنه لاعب صغير السن، وقدراته البدنية هائلة، فضلًا عن أنه لاعب مميز جدًا في الذهاب بالكرة على المرمى، وبالتأكيد يعد إضافة قوية لهجوم الأهلي في المرحلة القادمة.

كان أزارو شارك مع الفريق الأحمر في البطولة العربية، التي استضافتها مصر خلال الشهر الماضي، وظهر بشكل لافت للنظر، طمأن الجماهير الحمراء على قدارات اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي نجح في قيد أزارو في القائنة الافريقية لتدعيم خط الهجوم، خاصة مع استمرار غياب مروان محسن.