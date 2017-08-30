أبدى موسيس بوسينا، المدير الفني للمنتخب الأوغندي، قلقه من خطورة الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام مصر، المقرر لأها في الثالثة عصر غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد موسيس، خلال تصريحات صحفية، أن صلاح قد يبقى نائمًا، طوال المباراة، ثم تُفاجئ بالهدف.

موسيس: منتخب مصر أكبر من اي لاعب

وأشار بوسينا إلى أن اسم المنتخب المصري أكبر من أي لاعب، مشيرًا إلى لديه لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة، فضلًا عن كثرة عدد المحترفين، خلال صفوفه في الفترة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم كلًا من الكونغو وغانا، وأوغندا، برصيد 6 نقاط، بينما تأتي أوغندا في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، أما غانا فلديها نقطتين، بينما يتزيل المنتخب الكونغولى جدول المجموعة بدون نقاط.

يذكر أن فوز منتخب مصر في الجولتين المقبلتين أمام أوغندا يؤهله بشكل كبير إلى كأس العالم 2018.