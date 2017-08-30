مدرب أوغندا يكشف عن “أزمته” قبل مواجهة الفراعنة

كشف موسيس بوسينا، المدير الفني للمنتخب الأوغندي، عن أن فريقه لديه مشكلة قبل مواجهة المنتخب المصري، في الثالثة عصر غد الخميس، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد بوسينا، أن لاعبيه لم يخوضوا أي مباريات في الفترة الأخيرة، خاصة أن الدوريات انتهت منذ فترة، بعكس الحال بالنسبة للمنتخب المصري الذي أنهى موسمه منذ عدة أيام قليلة”.

بوسينا: مباراة الفراعنة هامة بالنسبة لي

أوكد مدرب أوغندا، أن مباراته أمام المنتخب المصري هامة له بصفة شخصية، بالإضافة إلى أهميتها للشعب الأوغندي بشكل عام، لافتًا إلى جاهزية الفراعنة بشكل أفضل”.

وشدد بوسينا، على لاعبيه، ضرورة تقديم الجميع أفضل ما لديه خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز”.

وتستضيف أوغندا مباراة الذهاب، على ستاد نيلسون مانديلا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب برح العرب يوم الخامس من سبتمبر بالاسكندرية.

يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي أوغندا في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط.