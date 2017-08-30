أكد المهندس عدلي القيعي، المدير الأسبق لإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تفاوض كثيرًا مع الثنائي أحمد حسن ومحمد بركات، لارتداء القميص الأحمر.

وأوضح القيعي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، “تفاوضت مع بركات وأحمد حسن لمدة تتراوح بين 9 سنوات إلى 12 سنة وكنت أقول لهم لن أترككم حتى ترتدوا الفانلة الحمراء”.

القيعي يكشف عن لاعب كان يتمنى انضمامه للأهلي

وكشف القيعي، عن لاعب كان يتمنى انضمامه إلى صفوف الأهلي، قائلًا، “أكثر لاعب،حزنت لأني لم أتعاقد معه هو بيندكت مكارثي، فقد رشحته للانتقال إلى الأهلي، وطلب ناديه 250 ألف دولار، وعندما تحدثت مع النادي بعد أسبوعين أخطرني رئيس النادي أنه يختبر في أياكس الهولندي، وبالفعل تعاقد معه النادي الهولندي، وتم بيعه بعد عام واحد إلى أرسنال الإنجليزي، ولو ارتدى قميص الأهلي لحقق تاريخ كبيرا”.

وكان القيعي، مديرًا للتعاقدات في النادي الأهلي لمدة استمرت طويلًا، خلال ولاية حسن حمدي ومحمود الخطيب، ونجح في إبرام العديد من الصفقات الهامة للفريق الكروي الأحمر.