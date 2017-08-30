كشف عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، عن أن هناك بعض الأشخاص المنتمين للزمالك يتدخلون في قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

وأكد القيعي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن “أسامة خليل صديق شخصي لمحمود طاهر، “بيصطادوا مع بعض سمك”، ولكن ليس له علاقة بقرارات الأهلي، ولا يدخل النادي إلا ضيفًا أو لإجراء حوار صحفي، ولا يمكن أن يكون له دور مؤثر في النادي، وخليل يهاجم أي شخص يختلف معه رئيس الأهلي”.

واستنكر مدير التعاقجت الأسبق، قائلًا، “جلست مع مجموعة الإعلاميين الزملكاوية المخترقين النادي، والمدعين بقولهم أنهم أهلاوية أكثر من عدلي القيعي، وسألتهم من هو نادي القرن، فلم أتلقى إجابة ولن أتلقى إجابة”.

القيعي: نجاح طاهر لم تتعد الـ10 %

وأوضح القيعي، طاهر كان يسير بخطى ثابتة في بداية ولايته للأهلي، إلى أن السنة الأخيرة زادت الأمور عن حدها الطبيعي، متسائلًا، “منذ متى شارك الموظفون في انتخابات الأهلي، ففي الماضي كنت أمنع الموظفون من الخروج من مكاتبهم أثناء الانتخابات، وكانت هناك جزاءات على الموظفين في حالة اختراق القرارات”.

وأضاف القيعي قائلًا، “البيه مدير أمن النادي في الجزيرة، يسبنا على الفيسبوك، ولو كان الراحل صالح سليم حيا، لما استمر هذا المسئول في النادي لمدة 5 دقائق”.

وعن تقييمه لمدة ولاية محمود طاهر في الأهلي، أكد القيعي، “نسبة نجاح طاهر في فترة ولايته من الناحية المالية، تصل إلى 80%، ولكن نسبة النجاح من ناحية قيمة النادي، 10% فقط، لإنه غير ملتفت لقيمة النادي”.