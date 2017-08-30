أكد كرم كردي، رئيس بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم التواجدة حاليًا في كمبالا، استعدادًا لمواجهة أوغندا، أن حالة الطقس مستقرة وجيدة إلى حد كبير، ولكن من الصعب خوض اللاعبين المباراة وهم “صائمون”، خاصة وأن موعد المباراة سيكون في الثالثة عصر غد الخميس.

وأشار كردي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إلى أن الرطوبة العالية في أوغندا، قد تؤثر على المستوى البدني للاعبين في حالة الصيام.

وأضاف رئيس البعثة قائلًا، “اللاعبين على قدر عال من المسئولية، أتمنى أن يتفهموا الظروف التي تقام فيها المباراة، بالإضافة إلى صعوبات اللقاء وأهميته”.

وعن ملامح التشكيل المتوقع لمباراة مصر أمام أوغندا، أوضح كري، أن الأرجنتيني هيكتور كوب{، المدير الفني للفراعنة، لم يحدد حتى الآن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، مشيدًا بالمهاجم حسام حسن، وقدرته على منافسة عمرو جمال وكهربا على هذا المركز.