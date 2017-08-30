رئيس الأهلي يكشف عن بديل أحمد حجازي

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي الأهلي، لم ولن يكون طرفاً في أفتعال أزمة ، ولم يكن ضد أي مؤسسة في مصر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “مساء المونديال” ، المذاع عبر فضائية أون سبورت، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، ” أنه لا داعي لأفتعال أزمات رياضية في مصر بدون سبب مقنع، ولم أسعي لتعطيل الانتخابات المقبلة، بالجمعية العمومية، وكل ما يهمني في الأمر هو مصلحة الأهلي”.

وبخصوص الصفقات الجديدة الذي يبرمها الفريق الأول قال: ” هناك العديد من اللاعبين الأفارقة الذين تتم المفاضلة منهم لأختيار الأفضل منهم، وهناك ثلاث لاعبين مرشحين لتعويض رحيل أحمد حجازي”.

وتابع رئيس الأهلي، ” نركز الآن مع المنتخب، الجميع ورائهم من أجل تحقيق حلم الملايين في التأهل لمونديال روسيا المقرر إقامته صيف 2018″.

وأختتم قائلًا، ” أتمني أن يؤدي المنتخب مباراة جيدة ، لأن هذا الجيل من اللاعبين بنتظرهم مستقبل باهر، ومن حقهم اللعب في كأس العالم”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأوغندي، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.