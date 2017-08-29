محمود طاهر: الأهلي لم يخالف القوانين الأوليمبية

أكد المهندس محمود طاهر،رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي لم يخالف اللوائح والقوانين والمواثيق الأوليمبية في اللائحة.

وأضاف طاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء المونديال” المذاع عبر فضائية أون سبورت، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، ” أن شروط النصاب القانوني في اللائحة تعجيزي ولكن تكمنا في العبور منها بنجاح”.

وتابع رئيس النادي الأهلي، ” اللجنة الاوليمبية تسلمت لائحة النادي الاهلي وإجراءتها سليمة، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية للنادي تمت تحت إشراف قضائي متكامل، وأشكر الأعضاء على وقوفهم بجانب النادي الأهلي ومصلحة أبنائهم”.

كان النادي الأهلي قد اكتمل النصاب القانوني له، في الجمعية العمومية التي نظمها أول أمس بفرع النادي بالجزيرة، ووافق أعضائها على اللائحة الخاصة التي وضعها مجلس إدارة القلعة الحمراء، للعمل بها في الانتخابات المقبلة”.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، قد أكدت على بطلان الجمعية العمومية، التي نظمها النادي الأهلي، في مدينة نصر، لمخالفتها القواعد والقوانين الخاصة باللجنة، وهى منع إقامة الجمعية العمومية في المقرين الجزيرة ومدينة نصر.