خاص| لاعب الأهلي يضع تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

يواجه المنتخب المصري الأول، نظيره الأوغندي، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب الوطني يسعي للفوز على أوغندا، من أجل حصد الثلاث نقاط و وضع قدماً في مونديال روسيا، وتحقيق حلم التأهل الذي غاب عن المصريين منذ عام 90 .

الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، اصطحب 25 لاعبا لرحلة أوغندا، بواقع 15 لاعبا محلياً ومثلهم محترفين.

أخبار الأهلي تواصلت مع وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي الأسبق، ووضع التشكيل الأنسب للمنتخب من وجهة نظره

وجاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: عصام الحضري

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي – رامي ربيعة – أحمد حجازي – أحمد فتحي

في خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد – محمود حسن تريزيجية – محمد صلاح

في الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الأول في المجموعة، يأتي من خلفه المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المنتخب الغاني ثالثاً برصيد نقطة واحدة ويتزيل المجموعة منتخب الكونغو بدون رصيد من النقاط.