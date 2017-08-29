تعرف على تفاصيل انضمام حمدي زكي إلى سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل تعاقد الفريق مع محمد حمدي زكي من الأهلي.

وأكد عامر أن اللاعب انضم مقابل مليون جنيه، كما كشف عن تنازل زكي عن مليون جنيه من مستحقاته لدى القلعة الحمراء من أجل ارتداء قميص الفريق السكندري.

وأشار رئيس سموحة إلى أن اللاعب سيحصل على فرصته بشكل أكبر هذا الموسم رغم المشاركة القليلة الموسم الماضي.

وكان عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أكد على موافقة النادي بانتقال محمد حمدي زكي إلى سموحة دون أن يحدد المقابل المادي للصفقة.

وجاءت موافقة الأهلي للتخلي عن لاعب الفريق بعد أن جرت مفاوضات بين الناديين خلال الفترة الماضية.

ووافق حسام البدري المدير الفني للأهلي على انضمام حمدي زكي للفريق السكندري لتسهل إدارة النادي رحيل اللاعب في ظل عجم حاجة البدري لخدماته.

يذكر أن البدري أشار إلى أن التغييرات التي سوف يشهدها الفريق في الموسم الجديد، برحيل عدد من اللاعبين وضم عدد آخر، سوف يكون لها تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتلبية تطلعات الجماهير.