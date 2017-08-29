تغزل المعلق التونسي عصام الشوالي في النادي الأهلي المصري خلال التعليق على مباراة منتخبي السعودية والامارات في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة قال الشوالي أن المنتخب السعودي بإمكانه تعديل النتيجة في ظل الخسارة بهدفين لهدف أمام الامارات وذكر المعلق فريق الأهلي وأكد “ليس هناك أكثر من الأهلي القاهري” يسجل بعد الدقيقة 90 ويغير نتائج المباريات”.

وانتهى اللقاء بفوز السعودية بهدفين لهدف وحصد ثلاث نقاط جعلته يحافظ على المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المنتخب الياباني صاحب الصدارة برصيد 17 نقطة بينما تواجد المنتخب الاماراتي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

يذكر أن حسام البدري مدرب الأهلي أكد على صعوبة الموسم المقبل، خاصة أن الفريق الأحمر بطلًا لثنائية الدوري وكأس مصر، إلى جانب شدة المنافسة ذاتها بين الجميع على الألقاب.

ولفت البدري، إلى أن الجهاز الفني، يخطط للحفاظ على ثنائية الدوري والكأس التي حققها الموسم المنصرم، بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس السوبر، إلى جانب المنافسة على الفوز بلقب بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى التأهل إلى كأس العالم للأندية.