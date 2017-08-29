أعرب المونتينجري نيبوشا يوفيتيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بوجوده داخل النادي وقيادته.

وأضاف نيبوشا، خلال تصريحات تلفزيونية، الهدف واضح أمامي ، سأدخل كل مباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” سوف أقاتل من أجل عودة روح الزمالك من جديد.

وتابع مدرب الزمالك الجديد، ” أتمني أن أجعل للزمالك شخصية قوية مثل رئيس النادي مرتضي منصور، فهو رجل يتمتع بشخصية قوية وعنيدة”

وأردف، ” سأجعل الزمالك فريق قوي وعنيد، يخاف منه جميع الأندية في الدوري الممتاز، مشيراً إلي أنه لا يفرق معي الخصم الذي سيواجهني الأهم الثلاث نقاط”.

وعن مباراة مصر واوغندا، قال: ” المنتخب المصري يستحق الوصول لكأس العالم، فهو منتخب منظم ويضم ضمن صفوفه لاعبين جيدين”.

وأختتم قائلًا، “الجماهير لابد وان تكون داعمة لمنتخب بلادها ، وتعطي لهم طاقة إيجابية من أجل الوصول إلي المونديال.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع المونتينجري نيبوشا يوفيتيتش، لمدة موسمين ، وتم تقديمه في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بمقر نادي الزمالك بميت عقبة.