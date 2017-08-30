يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر 31-8-2017 في تصفيات كأس العالم

مباراة مصر واوغندا ، يخوض المنتخب المصري مباراة قوية وهامة أمام نظيره الأوغندي في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

مباراة مصر واوغندا في تصفيات كأس العالم

يدخل المنتخب المصري في مواجهة نظيره الأوغندي عصر الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وأوغندا في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة، الثانية عصراً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة مصر واوغندا في تصفيات كأس العالم

يدخل منتخب مصر مباراة منتخب أوغندا وهو متربعاً على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط.

ويحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام غانا بنقطة واحدة، ثم الكونغو بدون رصيد.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز على أوغندا، قبل أن يلتقيا مجدداً في برج العرب بالأسكندرية في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واوغندا في الجولة الرابعة في الخامس من شهر سبتمبر القادم، بعد أيام قليلة من لقاء الخميس القادم.

بث مباراة مصر واوغندا في تصفيات المونديال

يرغب منتخب مصر في الفوز على أوغندا من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم في روسيا بعد رفع رصيده إلى تسع نقاط.

ويسعى منتخب مصر للفوز على أوغندا على أرضها ووسط جماهيرها، قبل أن يعود للقاء الجولة الرابعة في برج العرب بحثاً عن فوز جديد قد يكون هو السبب في التأهل لكأس العالم.

ويطمح منتخب مصر للفوز على أوغندا ذهاباً وإياباً وانتظار سقوط غانا في فخ التعادل أو الهزيمة أمام الكونغو من أجل حسم التأهل رسمياً لكأس العالم دون انتظار مبارتي الجولتين الخامسة والسادسة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباراة مصر واوغندا الأولى بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وستقوم قناة بي إن سبورتس ببث مباراة مصر واوغندا بصورة خاصة وحصرية بتعلق للمعلق علي محمد علي، على أن تنقل قناة أون سبورت مباراة العودة بين الفريقين حصرياً.