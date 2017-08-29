المشرف على مدرسة الكرة يعتدي على “عامل مسن” أمام اللاعبين

سيطرت حالة من الغضب الشديد والإستياء الكبير على لاعبي مدرسة الكرة بالنادي الأهلي وأولياء أمورهم تجاه محمود صالح المشرف العام على مدرسة الكرة بالنادي.

وجاء ذلك عقب الواقعة التي شهدها فرع النادي بمدينة نصر أمس الأثنين عندما قام المشرف العام على مدرسة الكرة بالنادي بالإعتداء على ” عم رفعت” الذي يعد من أقدم العاملين بالنادي ويتخطي سنه 50 عاما وذلك خلال مران مواليد 2005 و2006 و2007.

وقام صالح بفعلته أمام جميع اللاعبين أولياء الأمور مما جعل البعض يتدخل لفض الإشتباك خاصة أن العامل المسن كان يتلقى الضربات دون رد فعل حيث قال البعض أنه كان في حالة ذهول مما يفعله محمود صالح.

وطالب بعض أولياء الأمور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي ضرورة اتخاذ موقف تجاه محمود صالح الذي نخطى كل القيم والمبادئ وأن ما حدث لا يمكن على إلاطلاق أن يمر مرور الكرام في نادي يرفع دائما شعار المبادئ والأخلاق فوق أي شئ.