انتهت منذ قليل، مباراة الزمالك والسالمية الكويتي، بفوز الفريق الأربيض بهدفين نظفيين، في إطار اللقاء الودي الذي جمعهما على استاد السلام، إستعداداً للموسم الكروي الجديد.

قمر يحرز هدفي الزمالك أمام السالمية الكويتي

أحرز هدفي الزمالك، مهاجم الفريق خالد قمر، في الدقيقة 48 و70 من الشوط الثاني.

وحرص المدير الفني الجديد ” نيبوشا“، على حضور المباراة، وتواجد في المقصورة الرئيسية، للتعرف على قدرات اللاعبين، وذلك بناء على طلبه قبل توجهه للأردن، لتجميع أوراقة الشخصية قبل عودته للقاهرة لتولي مهام المسئولية فنياً.

تشكيلة مباراة الزمالك والسالمية الكويتي

يذكر أن المدرب العام طارق يحيي، قد أعلن تشكيلة الفريق لمواجهة السالمية الكويتي

في حراسة المرمى: محمود جنش

في الدفاع: محمد كوفي، وأحمد فتوح ومحمد مجدي وحازم إمام

في خط الوسط: دونجا وأحمد داودا، وكابوريا

وفي الهجوم: عبدالله جمعة ومحمد الشامي وكاسونجو