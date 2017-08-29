مدافع ليفربول يمدح في صلاح و فيرمينيو وماني

أكد الكرواتي ديجان لوفرين، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يواجه العديد من الصعوبات عندما يواجه الثلاثي محمد صلاح و ماني و فيرمينيو ، في التدريب.

لوفرين يتغني بـ صلاح و ماني و فيرمينيو

وأضاف لوفرين، خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول، ” بالطبع هم ثلاثة لاعبين كبار ، وأنا محظوظ لأنني لست مضطرا إلى مواجهتهم في كثير من الأحيان في التدريب”.

وتابع المدافع الكرواتي، “بالنسبة لي، هم أفضل لاعبين متواجدين في الدوري الإنجليزي، نجحوا في إحداث المشاكل والأزمات في دفاع فريق أرسنال”.

وأردف، “سيكون من الصعب جداً على أي مدافع، مواجهة الثلاثي المرعب محمد صلاح وماني وفيرمينو، أنا أواجه العديد من الصعوبات عندما ألعب ضدهم في الحصة التدريبية”.

يذكر أن محمد صلاح ، لاعب منتخبنا الوطني، أنضم إلي صفوف ليفربول الإنجليزي، قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ونجح في الانسجام شريعاً مع الثنائي سيديو ماني وفيرمينو.

ويستعد محمد صلاح، للمشاركة مع منتخب مصر أمام أوغندا، في المباراة المقرر لها بعد غد ، الخميس، ضمن ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.