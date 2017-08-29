رسمياً.. أتروميتوس يعلن عن ضم وردة لمدة موسم

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عمرو وردة لاعب منتخبنا الوطني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف يورو يحصل عليها باوك اليوناني.

وخضع نجم منتخبنا الوطني، إلي الكشف الطبي ، أمس الأثنين، تمهيداً للتعاقد معه.

واتفق اللاعب مع مسئولو النادي اليوناني على ارتداء القميص رقم 10 في تشكيل الفريق للموسم الجديد.

عمرو وردة يفسخ تعاقده مع فيرنيسي البرتغالي

قررت إدارة نادي فيرنيسي البرتغالي، فسح تعاقدها مع الدولي المصري عمرو وردة، لاعب منتخبنا الوطني، بسبب اتهامه بالتحرش بأحد زوجات زملائه في الفريق.

وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن اللاعب متهم بالتحرش بزوجات زملائه، مما جعل اللاعب تتحرك وترفع دعوى قضائية ضد الصحيفة والصحفي الذي اتهمه بهذا الفعل.

المنتخب يستبعد وردة من معسكر برج العرب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد اللاعب من معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندربة، استعدادا لمواجهة أوغندا بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وذلك بسبب أزمته الأخيرة مع نادي فيرنيسي البرتغالي،