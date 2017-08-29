تقرير.. كيف تتأهل مصر إلى كأس العالم رسمياً خلال 7 أيام؟!

يبدو أن المنتخب المصري لن يفرط في فرصته الحالية من أجل التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك قبل ساعات قليلة من ملاقاته لأوغندا في تصفيات المونديال.

مصر ترغب في حسم التأهل إلى كأس العالم القادم رسمياً قبل خوض المبارتين الأخيرتين في التصفيات أمام الكونغو في برج العرب وغانا على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد ست نقاط، ثم أوغندا بأربع نقاط وغانا بواحدة، وأخيراً الكونغو بدون رصيد.

مصر كيف تتأهل مصر إلى كأس العالم؟

مصر تحتاج إلى الانتصار على أوغندا في المبارتين المقبلتين من أجل الوصول إلى النقطة رقم 12 لتصبح على القمة مغردةً بمفردها.

وصول مصر إلى النقطة رقم 12 سيجعل أوغندا خارج المنافسة على التأهل لكأس العالم نهائياً ورسمياً، إذا يتوقف رصيدها عند أربع نقاط قبل مبارتين على نهاية التصفيات، مما يجعل وصولها إلى النقطة رقم 10 هو أقصى ما يمكن الوصول إليه.

أما غانا فستلتقي مع الكونغو في المبارتين المقبلتين ذهاباً وإياباً، وبالتالي فإن التعادل بينهما سيجعل غانا أيضاً خارج المنافسة تماماً.

تعادل غانا مع الكونغو سيجعل أقصى رصيد ممكن أن يصل إليه النجوم السوداء هو 11 نقطة في حال تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة.

وكذلك، فإن خسارة غانا أمام الكونغو في مباراة من الأثنين سيجعل رصيدها يصل إلى 10 نقاط كحد أقصى مما يجعلها أيضاً خارج المنافسة.

بوابة أوغندا تصل بمصر إلى كأس العالم

فوز مصر على أوغندا في المبارتين مع تعادل غانا مع الكونغو في مباراة واحدة، أو الخسارة في لقاء واحد أيضاً، سيجعل مصر تتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2018.

وبالتالي فإن مصر لن تحتاج إلى انتظار المبارتين الأخيرتين في التصفيات أمام الكونغو وغانا إذا ما تحقق أي احتمال من الاحتمالات المذكورة أعلاه.

وسيلتقي منتخب مصر مع أوغندا يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال، قبل أن يلتقيا مجدداً يوم الثلاثاء القادم في برج العرب بالأسكندرية في الجولة الرابعة من التصفيات.